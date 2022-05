Portes ouvertes à la ferme avicole du Vermandois Estrées Estrées Catégories d’évènement: Aisne

Estrées

Portes ouvertes à la ferme avicole du Vermandois Estrées, 8 mai 2022, Estrées. Portes ouvertes à la ferme avicole du Vermandois Estrées

2022-05-08 – 2022-05-08

Estrées Aisne Estrées Si vous avez envie d’en savoir plus sur le délicieux pâté qui est proposé à la boutique de l’office de tourisme ou sur le sympathique éleveur qui est présent dans Les Halles de Saint-Quentin les jours de marché, venez visiter son exploitation dimanche 8 mai de 10h à 17h à Estrées. Si vous avez envie d’en savoir plus sur le délicieux pâté qui est proposé à la boutique de l’office de tourisme ou sur le sympathique éleveur qui est présent dans Les Halles de Saint-Quentin les jours de marché, venez visiter son exploitation dimanche 8 mai de 10h à 17h à Estrées. +33 3 23 63 47 10 Si vous avez envie d’en savoir plus sur le délicieux pâté qui est proposé à la boutique de l’office de tourisme ou sur le sympathique éleveur qui est présent dans Les Halles de Saint-Quentin les jours de marché, venez visiter son exploitation dimanche 8 mai de 10h à 17h à Estrées. Ferme avicole

Estrées

dernière mise à jour : 2022-05-04 par

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Estrées Autres Lieu Estrées Adresse Ville Estrées lieuville Estrées Departement Aisne

Estrées Estrées Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/estrees/

Portes ouvertes à la ferme avicole du Vermandois Estrées 2022-05-08 was last modified: by Portes ouvertes à la ferme avicole du Vermandois Estrées Estrées 8 mai 2022 Aisne Estrées

Estrées Aisne