Portes Ouvertes à la Ferme Arbr’Envie Lieu-dit La Ferranderie Châteaubourg, dimanche 16 juin 2024.

Rejoignez-les pour une journée remplie de découvertes, de divertissements et d’achats gourmands. Au programme

Visite de la ferme découvrez toutes les étapes de la production d’arbres fruitiers et de graines. Ils seront également là pour répondre à toutes vos questions autour du verger et du jardin

Marché de producteurs locaux Venez rencontrer les artisanes et agriculteurices passionné-es autour de chez vous et découvrez une variété de produits frais et de qualité pour satisfaire vos yeux et vos papilles.

Animations pour tous Que vous soyez petits ou grands, il y aura des activités pour tout le monde. Des démonstrations de construction terre-paille à la fabrication de conserves maison*, en passant par une présentation des fruits oubliés d’Ille-et-Vilaine. Et bien sûr un spectacle* pour divertir les enfants, mais aussi les grands !

Buvette et restauration sur place Des plats préparés avec des produits locaux et de saison seront proposés, ainsi que des rafraîchissements pour vous désaltérer.

(*Prix libre et consciente)

Entrée gratuite et tout public. .

Début : 2024-06-16 11:00:00

fin : 2024-06-16 17:00:00

Lieu-dit La Ferranderie La ferme Arbr’Envie

Châteaubourg 35220 Ille-et-Vilaine Bretagne contact@arbrenvie.fr

