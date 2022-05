Portes ouvertes: à la découverte du métier de vigneron ! Vincelles Vincelles Catégories d’évènement: 51700

Vincelles 51700 Vincelles Venez découvrir deux aspects de notre métier après un déjeuner estival ! Attention cette année pour profiter de notre porte ouverte, il faudra viser juste : le dimanche 26 juin 2022 ! Rendez-vous dans notre caveau dès 11h30 pour une journée de farniente ? Pas vraiment… Après le repas, nous vous proposons une découverte de notre métier de manière un peu plus approfondie : – Atelier Palissage et/ou Rognage : découverte des travaux de la vigne en ces premiers jours d’été avec une initiation au palissage et/ou au rognage selon la pousse de la vigne. – Atelier Arômes : initiation à la dégustation avec reconnaissance des arômes au travers de deux champagnes de notre gamme à déguster pour pratiquer. – Et pour les plus audacieux, initiation à l’art du sabrage toute la journée ! (activité payante: prix de la bouteille) Un déjeuner est proposé par Emmeline et Jean-Baptiste du Camion Affamé. Menu: – Taboulé aux agrumes en entrée – Assiette de viandes mix-grill et des frites en plat – Tiramisu aux fraises et biscuit rose de Reims en dessert Le tout accompagné d’une flûte de champagne Essence de Terroir brut. Tarif: 22 euros le repas Les ateliers sont adaptés aux enfants, ils recevront un livret pour pouvoir participer eux aussi ! De plus, dans notre caveau, qui est l’ancienne école du village, un lieu de jeux leur est dédié. Nous avons hâte de vous accueillir de nouveau à la propriété dans la joie et la bonne humeur pétillante. accueil@reims-tourisme.com +33 3 26 77 45 00 Champagne Piot-Sevillano 25 Rue d’Argentelle Vincelles

