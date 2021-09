Benais Benais Benais, Indre-et-Loire Portes ouvertes à la déchèterie de Benais Benais Benais Catégories d’évènement: Benais

Indre-et-Loire

Portes ouvertes à la déchèterie de Benais Benais, 2 octobre 2021, Benais. Portes ouvertes à la déchèterie de Benais 2021-10-02 14:00:00 – 2021-10-02 17:00:00

Benais Indre-et-Loire Benais Venez découvrir l'envers de la déchèterie de Benais et de son centre de transfert. Démonstrations, rencontres et animations sont au programme de cette édition. Programme détaillé sur https://www.smipe-vta.net/portes-ouvertes contact@smipe-vta.net +33 2 47 97 89 75 https://www.smipe-vta.net/decheteries pixabay dernière mise à jour : 2021-09-16 par

Détails Catégories d’évènement: Benais, Indre-et-Loire Autres Lieu Benais Adresse Ville Benais lieuville 47.29625#0.21416