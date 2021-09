La Bâtie-Rolland La Bâtie-Rolland Drôme, La Bâtie-Rolland Portes ouvertes à la Chapelle Saint Andéol La Bâtie-Rolland La Bâtie-Rolland Catégories d’évènement: Drôme

Portes ouvertes à la Chapelle Saint Andéol La Bâtie-Rolland, 18 septembre 2021, La Bâtie-Rolland. Portes ouvertes à la Chapelle Saint Andéol 2021-09-18 – 2021-09-19 cimetière Chemin du Gontardin

La Bâtie-Rolland Drôme La Bâtie-Rolland Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2021, l’église Saint Andéol sera ouverte au public de 10h à 18h les 18 et19 septembre 2021. mairie.lbr@wanadoo.fr +33 4 75 53 80 44 dernière mise à jour : 2021-09-10 par

