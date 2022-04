Portes ouvertes à la cave de Venesmes Venesmes Venesmes Catégories d’évènement: Cher

Portes ouvertes à la cave de Venesmes Venesmes, 14 mai 2022, Venesmes.

2022-05-14 14:00:00 – 2022-05-15 23:30:00

Venesmes Cher Venesmes Vous serez accueillis par la dynamique équipe de la cave et du comité des fêtes pour visiter la cave, poser toutes les questions, dîner ou déjeuner, ou les deux… Portes ouvertes sur le vin de Venesmes, le plus petit vignoble en Berry et toujours une qualité au rendez-vous. Vente à emporter. Possibilité de déjeuner le samedi soir et le dimanche midi. Vous serez accueillis par la dynamique équipe de la cave et du comité des fêtes pour visiter la cave, poser toutes les questions, dîner ou déjeuner, ou les deux… office de tourisme de Lignières

