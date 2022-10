Portes ouvertes à la Brasserie des Alpilles Verquières Verquières Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhne

Verquières

Portes ouvertes à la Brasserie des Alpilles Verquières, 15 octobre 2022, Verquières. Portes ouvertes à la Brasserie des Alpilles

2 Rue Lucien Pellegrin Brasserie artisanale des Alpilles Verquières Bouches-du-Rhne Brasserie artisanale des Alpilles 2 Rue Lucien Pellegrin

2022-10-15 10:00:00 – 2022-10-16 19:00:00

Brasserie artisanale des Alpilles 2 Rue Lucien Pellegrin

Verquières

Bouches-du-Rhne Venez visiter l’atelier de fabrication de la Brasserie des Alpilles, découvrir l’art du brassage et déguster notre gamme de bières bio. Week-end Portes ouvertes de la Brasserie des Alpilles.

Visite, dégustation, vente. +33 7 60 60 66 22 https://www.brasserie-alpilles.com/ Brasserie artisanale des Alpilles 2 Rue Lucien Pellegrin Verquières

dernière mise à jour : 2022-10-04 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhne, Verquières Autres Lieu Verquières Adresse Verquières Bouches-du-Rhne Brasserie artisanale des Alpilles 2 Rue Lucien Pellegrin Ville Verquières lieuville Brasserie artisanale des Alpilles 2 Rue Lucien Pellegrin Verquières Departement Bouches-du-Rhne

Verquières Verquières Bouches-du-Rhne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/verquieres/

Portes ouvertes à la Brasserie des Alpilles Verquières 2022-10-15 was last modified: by Portes ouvertes à la Brasserie des Alpilles Verquières Verquières 15 octobre 2022 2 Rue Lucien Pellegrin Brasserie artisanale des Alpilles Verquières Bouches-du-Rhne Bouches-du-Rhne Verquières

Verquières Bouches-du-Rhne