Finistre À l’occasion des 24h du houblon frais, venez découvrir en exclusivité la brasserie Da Gousket le samedi 15 octobre de 10h à 19h en continue ! Vous pourrez y déguster une nouvelle bière éphémère ainsi que les plus grands classiques, tout en assistant à la mise en barriques et à une démonstration de brassage, puis finir par une visite de l’atelier. Venez découvrir le processus de fabrication et le savoir-faire, de manière ludique et amusante ! L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. +33 6 58 31 60 36 Saint-Thégonnec Loc-Eguiner

