2022-05-26 14:00:00 14:00:00 – 2022-05-28

Marcillac-la-Croze Corrèze Marcillac-la-Croze Marcillac-la-Croze Portes ouvertes à la Brasserie corrézienne, les après-midi. Visites guidées à 14 h, 15 h, 16 h et 17 h. Food trick vendredi et samedi soir. Concert samedi soir. Marcillac-la-Croze Marcillac-la-Croze

