Bacqueville-en-Caux Bacqueville-en-Caux Bacqueville-en-Caux, Seine-Maritime Portes ouvertes à la bibliothèque Bacqueville-en-Caux Bacqueville-en-Caux Catégories d’évènement: Bacqueville-en-Caux

Seine-Maritime

Portes ouvertes à la bibliothèque Bacqueville-en-Caux, 20 novembre 2021, Bacqueville-en-Caux. Portes ouvertes à la bibliothèque Bibliothèque 65 place du général de Gaulle Bacqueville-en-Caux

2021-11-20 09:00:00 09:00:00 – 2021-11-20 12:30:00 12:30:00 Bibliothèque 65 place du général de Gaulle

Bacqueville-en-Caux Seine-Maritime Partagez un moment convivial pour découvrir ou redécouvrir les plaisirs de la lecture.

Tout au long de la matinée les bibliothécaires et les bénévoles vous présenteront les services, les collections et les DVD disponibles ! Partagez un moment convivial pour découvrir ou redécouvrir les plaisirs de la lecture.

Tout au long de la matinée les bibliothécaires et les bénévoles vous présenteront les services, les collections et les DVD disponibles ! bibliotheque-bacqueville@wanadoo.fr +33 2 35 85 13 71 Partagez un moment convivial pour découvrir ou redécouvrir les plaisirs de la lecture.

Tout au long de la matinée les bibliothécaires et les bénévoles vous présenteront les services, les collections et les DVD disponibles ! Bibliothèque 65 place du général de Gaulle Bacqueville-en-Caux

dernière mise à jour : 2021-11-16 par

Détails Catégories d’évènement: Bacqueville-en-Caux, Seine-Maritime Autres Lieu Bacqueville-en-Caux Adresse Bibliothèque 65 place du général de Gaulle Ville Bacqueville-en-Caux lieuville Bibliothèque 65 place du général de Gaulle Bacqueville-en-Caux