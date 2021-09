Pélussin La Maison Gaston Baty Loire, Pélussin Portes ouvertes à La BatYsse La Maison Gaston Baty Pélussin Catégories d’évènement: Loire

Portes ouvertes à La BatYsse

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à La Maison Gaston Baty

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à La Maison Gaston Baty

Dans le cadre de la préparation de sa future exposition permanente, La BatYsse ouvre ses portes sur une sélection de marionnettes phares de cette dernière. Ce sera également l’occasion de venir découvrir ou re-découvrir la maison du grand homme de théâtre pélussinois Gaston Baty.

Entrée libre.

La Maison Gaston Baty 12 rue Gaston Baty 42410 Pélussin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T13:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T13:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00

