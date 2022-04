Portes Ouvertes à La Bastane Rions, 4 juin 2022, Rions.

Portes Ouvertes à La Bastane La Bastane Espinglet Rions

2022-06-04 – 2022-06-05 La Bastane Espinglet

Rions Gironde Rions

EUR Visite guidée et spectacle théâtral les samedi et dimanche à 11h.

Offre déjeuner dans le jardin (20€)

Découvrez le vignoble de La Bastane, ses sols, sa vue sur la Garonne, son chai peint par de nombreux artistes. Profitez d’un spectacle théâtral exclusif. Dégustez les vins bio produits sur le domaine : rosé et crémant rosé, blanc sec, rouge sans sulfites, 100% malbec, rouge boisé, jus de raisin pétillant.

+33 6 72 44 42 36

La Bastane

La Bastane Espinglet Rions

