2023-06-17 09:30:00 – 2023-06-17 12:00:00

Côtes dArmor Herbarius ouvre ses portes. Vente à la pépinière de jeunes plants à repiquer (légumes anciens, fleurs à manger, condimentaires, tisanes, petits fruits…). Visite libre des jardins. f.goulley@herbarius.net +33 6 03 43 25 28 Le haut du Val Jardin Herbarius Lamballe-Armor

