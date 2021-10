Nyons Nyons Drôme, Nyons Portes ouvertes à Akwamouv’ Nyons Nyons Catégories d’évènement: Drôme

Nyons

Portes ouvertes à Akwamouv’ Nyons, 23 octobre 2021, Nyons. Portes ouvertes à Akwamouv’ 2021-10-23 – 2021-10-29 Akwamouv’ – Studio Form 130, Rue du Dr Dion

Nyons Drôme Nyons Venez profiter du tout nouvel espace akwa’tique du nyonsais !

Portes ouvertes pour découvrir le lieu et les cours proposés : akwabike, akwapower, akwaboxe, akwagym, akwaslim, akwaswim, akwababy !

Venez profiter de votre premier cours gratuitement ! studio.form@orange.fr http://monstudioform.fr/ dernière mise à jour : 2021-10-16 par

Lieu Nyons Adresse Akwamouv' - Studio Form 130, Rue du Dr Dion Ville Nyons