Restigné Indre-et-Loire Restigné C’est le retour des traditionnelles portes ouvertes au Domaine du Petit Bondieu ! Retrouvez Thomas, toute son équipe et leurs chers partenaires (vignerons, artisans, producteurs…) pour un moment de découverte et de convivialité. Au programme : dégustations, visites et animations toute la journée. Samedi 2 et dimanche 3 juillet de 9h à 18h

Restauration rapide possible sur place

Restauration rapide possible sur place © kazim – kreazim

