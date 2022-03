Portes ouvertes 2020 “Rencontres Jardinières Solidaires” : Les Jardins de Tomates Landiras Landiras Catégories d’évènement: Gironde

Portes ouvertes 2020 "Rencontres Jardinières Solidaires" : Les Jardins de Tomates Landiras, 12 mars 2022, Landiras.
Château de Landiras 4 Rue des Frères Bordes Landiras

Nous vous proposons de venir à notre rencontre, de participer au rempotage des plants destinés à nos adhérents et d'échanger avec les différents acteurs présents, associations et particuliers. Ces journées sont un moment privilégié pour dialoguer "jardin". Nous serons ravis de vous accueillir seul, en famille, en groupe, afin de passer un moment convivial où nous vous présenterons notre association et nos installations au Château de Landiras. Sur inscription.
+33 6 72 81 95 68

