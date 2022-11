Portes Ouverte Danse Valence Valence Catégories d’évènement: Drôme

Drôme Du 12 au 16 décembre 2022, le Conservatoire de Valence Romans Agglo ouvre exceptionnellement les portes de ses cours et studios de danse.

Découvrez tous les cours de danse classique et contemporaine (de l’éveil aux niveaux avancés), à Valence et Romans conservatoire-valence@valenceromansagglo.fr +33 4 75 78 50 80 https://conservatoire.valenceromansagglo.fr/ Conservatoire Musique et Danse CRD 32 avenue Georges Clémenceau 26000 Valence Valence

