Des Fourmis dans les Mains TRAIN THEATRE, 21 mai 2024, PORTES LES VALENCE.

Des Fourmis dans les Mains TRAIN THEATRE. Un spectacle à la date du 2024-05-21 à 20:00 (2024-05-21 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

LE TRAIN THEATRE (L.138722-138723-138724) présente ce spectacle. On dit qu’ils sont chanteurs, rockeurs, valseurs, rêveurs. Des musiciens libres. Qu’ils sont cadrés sans cadre, décalés sans cale. Fous même parfois ! Qu’ils sont déconcertants, poètes, mélangeurs, atypiques. Des musiciens qui ne veulent pas dormir. Des artistes de scène avant tout ! Alors ils cognent, crient, chantent et déjantent leurs instruments. Ils frôlent de près la « liberté musicale ». Frontales, leur nouvel album fera remuer la tête comme le corps. Le son sera dense et percutant impulsé par ce collectif puissant à retrouver enfin sur scène en septet. On a juste hâte !Numéro téléphone accès PMR : 04.75.57.14.55Information d’accès : Parking Des Fourmis dans les Mains

TRAIN THEATRE PORTES LES VALENCE 1, Rue Aragon Drôme

