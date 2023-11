Vieux Farka Touré TRAIN THEATRE Catégories d’Évènement: Drôme

VIEUX FARKA TOURÉ Surnommé « le Hendrix du Sahara », Vieux Farka est le fils du légendaire guitariste malien Ali Farka Touré. Un dicton dit que pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient. C'est ce besoin essentiel d'embrasser son héritage qui se trouve au cœur de son dernier album, « Les Racines ».L'album représente une profonde reconnexion avec la musique Songhai du nord du Mali, plus connue en Occident sous l'étiquette de «Blues Touareg».

