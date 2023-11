Omar Sosa & Seckou Keita & Gustavo Ovalles TRAIN THEATRE, 15 mars 2024, PORTES LES VALENCE.

Omar Sosa & Seckou Keita & Gustavo Ovalles TRAIN THEATRE. Un spectacle à la date du 2024-03-15 à 20:00 (2024-03-15 au ). Tarif : 27.2 à 27.2 euros.

LE TRAIN THEATRE (L.138722-138723-138724) présente ce spectacle. Cuba, Senegal, Venezuela Suba est le deuxième album du pianiste-compositeur cubain, Omar Sosa et du maître sénégalais de la kora Seckou Keita. Il fait suite au premier album du duo, Transparent Water (2017). Avec Suba, « l’aube » en malinké, le duo nous entraîne sur les chemins de la spiritualité musicale, entre fraîcheur et espoir d’une nouvelle ère. Quatre ans après leur première rencontre, les deux instrumentistes chevronnés font à nouveau dialoguer la pluie des notes de kora et les élans harmoniques de la musique mandingue, désormais accompagnés par la magie des sons du percussionniste vénézuélien Gustavo Ovalles. La spiritualité et la sérénité imprègnent ces mélodies aussi enveloppantes que des mélopées parées d’influences africaines, latines, jazz et contemporaines. Au-delà d’un concert, une sensation de caresse sur la peau, un sentiment de plénitude, un pur bonheur musical !Numéro téléphone accès PMR : 04.75.57.14.55Information d’accès : Parking Omar Sosa, Seckou Keita, Gustavo Ovalles

Votre billet est ici

TRAIN THEATRE PORTES LES VALENCE 1, Rue Aragon Drôme

27.2

EUR27.2.

