Bibi Tanga and The Selenites & Lehmanns Brothers TRAIN THEATRE, 1 février 2024, PORTES LES VALENCE.

Bibi Tanga and The Selenites & Lehmanns Brothers TRAIN THEATRE. Un spectacle à la date du 2024-02-01 à 20:00 (2024-02-01 au ). Tarif : 27.2 à 27.2 euros.

LE TRAIN THEATRE (L.138722-138723-138724) présente ce spectacle. Bibi Tanga : Originaire de Bangui, Bibi Tanga a grandi entre deux continents et plusieurs cultures musicales. Attiré par le funk, le jazz ou l’afrobeat, voix suave à souhait, il répand un son afro rétro-futuriste, entouré de son combo de doux illuminés, habitants de la lune : The Selenites. Au-delà d’un concert, un écrin de groove tantôt festif, tantôt dark, aussi dansant qu’hypnotique.Lehmanns Brothers : Frères de groove, Lehmanns Brothers revisitent et fusionnent des accords de jazz avec des éléments de hip-hop, de néo-soul et de house. Alchimie rythmique incandescente et cuivres puissants ; on pense à James Brown, et Jamiroquai. Mais c’est bien sur scène, que ces huit musiciens prennent toute leur dimension.Numéro téléphone accès PMR : 04.75.57.14.55Information d’accès : Parking Bibi Tanga And The Selenites, LEHMANNS BROTHERS

Votre billet est ici

TRAIN THEATRE PORTES LES VALENCE 1, Rue Aragon Drôme

27.2

EUR27.2.

