Les Vendeurs d'Enclumes et Batlik TRAIN THEATRE. Un spectacle à la date du 2024-01-25 à 20:00. Tarif : 22.0 euros.

Batlik : Batlik est de retour sur la scène du Train une dernière fois. Il se murmure que ce treizième album serait le dernier. « Il est une des (plus belles) anomalies de la chanson. Batlik trace sa route en zigzags à l'écart du peloton. Ni devant, ni derrière, ailleurs, sans doute sur une parcelle qui n'appartient qu'à lui. La taille de son fan-club n'est pas proportionnelle à son talent. Et ceux qui ont l'oreille alerte l'ont, à juste raison, toujours déploré. Le gaillard sait ce qu'il veut et sait faire : de la chanson racée, soignée et poétique. (…) » Patrice Demailly Libération Vendeurs d'enclumes : Vendeurs d'Enclumes portent avec eux les souvenirs d'une génération. Celle des années 2000. Ils sont de retour, avec l'envie mordante de rejouer tous ensemble. Toujours porté par la plume et la voix de Valérian Renault, le sextet promet la reprise de leurs compositions phares et de nouveaux titres dans un format scénique revisité. Entre rock, chanson et jazz, les six Orléanais n'ont rien perdu, juste un peu de jeunesse mais la fougue et l'énergie scénique sont bien là ! Un retour sur scène très attendu

TRAIN THEATRE PORTES LES VALENCE 1, Rue Aragon Drôme

