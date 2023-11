French Vip TRAIN THEATRE, 7 novembre 2023, PORTES LES VALENCE.

French Vip TRAIN THEATRE. Un spectacle à la date du 2023-11-07 à 20:00 (2023-11-07 au ). Tarif : 19.0 à 19.0 euros.

L’opération French Vip (Vanguard of Independent Publishers), initiée par la Sacem avec le CNM, la CSDEM et Yacast accompagne et valorise pendant une année civile le travail de jeunes éditeurs indépendants et lors de grands rendez-vous musicaux (salons, festivals). Dynah: Les chansons de Dynah sont des petits miroirs de l’âme et du monde, paillettes collées sur la peau, parures qui dévoilent plus qu’elles ne cachent. Une pop intimiste et élégante. Mauvaise Bouche: Voix chaude, vaporeuse, chœurs aux accents gospel, Emma, alias Mauvaise Bouche, tricote des chansons d’une plume sensible autour d’un son hybride à mi-chemin entre la pop, le hip hop et la soul. Joanne O Joan: Joan, pieds nus sur la terre, est entouré de machines à sons et à rythmes. Joanne, la bouche rougie par les chansons, joue avec se voix. Leur musique, qui évoque Camille, Billie Eilish, ou Yelle, Joanne O Joan l’ont entendue en rêve. Les mots de la nuit sont devenus des chansons. Les mauvais rêves, des danses. Dynah, Joanne O Joan, Mauvaise Bouche

Votre billet est ici

TRAIN THEATRE PORTES LES VALENCE 1, Rue Aragon Drôme

19.0

EUR19.0.

Votre billet est ici