Soirée dansante Rock’ n’ Broadway Avenue Salvador Allende, 21 octobre 2023, Portes-lès-Valence.

Tous les 2ème samedis du mois, c’est Rock’ n’ Roll, Rock Madison, Kuduro et un soupçon de Latino au Broadway !.

2023-10-21 à ; fin : 2023-06-16 . .

Avenue Salvador Allende Dancing le Broadway

Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Every 2nd Saturday of the month, it’s Rock’ n’ Roll, Rock Madison, Kuduro and a hint of Latino at the Broadway!

Todos los segundos sábados de mes, Rock’ n’ Roll, Rock Madison, Kuduro y un toque latino en el Broadway

Jeden zweiten Samstag im Monat gibt es Rock’ n’ Roll, Rock Madison, Kuduro und einen Hauch von Latino im Broadway!

Mise à jour le 2023-05-14 par Valence Romans Tourisme