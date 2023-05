Conférence : Biz’art mauvais genre ? Médiathèque, 24 juin 2023, Portes-lès-Valence.

Artistes dérangés, bohêmes ou bon chic bon genre ? Oeuvres classiques ou provocantes ? Qu’il pose la question du genre, du « bon goût » ou de la différence, l’Art nous interpelle depuis des siècles..

2023-06-24 à 10:00:00 ; fin : 2023-06-24 . .

Médiathèque Rue Louis Aragon

Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Disturbed artists, bohemian or bon chic bon genre? Classic or provocative works? Whether it raises the question of gender, « good taste » or difference, Art has been challenging us for centuries.

¿Artistas trastornados, bohemios o bon chic? ¿Obras clásicas o provocadoras? Tanto si plantea la cuestión del género, el « buen gusto » o la diferencia, el arte lleva siglos desafiándonos.

Gestörte Künstler, Bohemiens oder bon chic bon genre? Klassische oder provokante Werke? Ob sie nun die Frage nach dem Geschlecht, dem « guten Geschmack » oder der Andersartigkeit stellt, die Kunst fordert uns seit Jahrhunderten heraus.

