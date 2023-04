Concert : Diafoly 1 rue Louis Aragon, 16 juin 2023, Portes-lès-Valence.

Trio musical et dansant, alliant la douceur des instruments à cordes, la puissance des percussions, l’émotion du chant et la vitalité de la danse..

2023-06-16 à 18:30:00 ; fin : 2023-06-16 . .

1 rue Louis Aragon Centre Louis Aragon

Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Musical and dancing trio, combining the softness of string instruments, the power of percussion, the emotion of singing and the vitality of dancing.

Un trío musical y danzante que combina la suavidad de los instrumentos de cuerda, la fuerza de la percusión, la emoción de la canción y la vitalidad de la danza.

Musikalisches und tänzerisches Trio, das die Sanftheit der Saiteninstrumente, die Kraft der Perkussion, die Emotionen des Gesangs und die Vitalität des Tanzes miteinander verbindet.

