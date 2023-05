Soirée Blanche au Broadway ! Avenue Salvador Allende, 20 mai 2023, Portes-lès-Valence.

Le samedi 20 mai, c’est Soirée Blanche au Broadway ! Tous en blanc pour être dans le thème et gagner des bouteilles ! Vous pourrez danser sur de la musique généraliste..

2023-05-20 à 21:30:00 ; fin : 2023-05-20 . .

Avenue Salvador Allende Dancing le Broadway

Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



On Saturday, May 20th, it’s White Night at the Broadway! All in white to be in the theme and win bottles! You will be able to dance on general music.

El sábado 20 de mayo, ¡es la Noche Blanca en el Broadway! ¡Todos de blanco para estar en el tema y ganar botellas! Podrá bailar al ritmo de la música general.

Am Samstag, den 20. Mai, ist Weiße Nacht im Broadway! Tragen Sie alle Weiß, um zum Thema zu passen und Flaschen zu gewinnen! Sie können zu allgemeiner Musik tanzen.

Mise à jour le 2023-05-14 par Valence Romans Tourisme