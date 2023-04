Spectacle : Le pommier des petites bêtes 1 rue Louis Aragon, 10 mai 2023, Portes-lès-Valence.

Au fil des saisons, des petites bêtes et des « un peu grosses » se partagent l’espace autour d’un pommier. La cohabitation est parfois mouvementée !

Branches, feuillage, écorce, racines… Il y a du monde à tous les étages, à tous les branchages !.

2023-05-10 à 16:00:00 ; fin : 2023-05-10 . .

1 rue Louis Aragon Centre Louis Aragon

Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



As the seasons go by, small and large animals share the space around an apple tree. The cohabitation is sometimes eventful!

Branches, foliage, bark, roots? There are people on every floor, on every branch!

Con el paso de las estaciones, pequeños y grandes animales comparten el espacio alrededor de un manzano. La cohabitación es a veces turbulenta

Ramas, follaje, corteza, raíces? ¡Hay gente en cada planta, en cada rama!

Im Laufe der Jahreszeiten teilen sich kleine und etwas größere Tiere den Platz um einen Apfelbaum. Das Zusammenleben kann ganz schön turbulent sein!

Äste, Blätter, Rinde, Wurzeln? Auf allen Etagen und in allen Zweigen geht es hoch her!

