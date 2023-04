Lectures parfumées & atelier olfactif avec Céline Wneczak 1 rue Louis Aragon, 21 avril 2023, Portes-lès-Valence.

Intimement liées à nos émotions et à notre mémoire, les odeurs nous parlent et nous rappellent des souvenirs..

2023-04-21 à 16:00:00 ; fin : 2023-04-21 17:00:00. .

1 rue Louis Aragon Centre Louis Aragon

Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Intimately linked to our emotions and our memory, smells speak to us and bring back memories.

Estrechamente ligados a nuestras emociones y nuestra memoria, los olores nos hablan y nos traen recuerdos.

Gerüche sind eng mit unseren Gefühlen und unserem Gedächtnis verbunden, sie sprechen zu uns und wecken Erinnerungen.

