Dimanche Blanc au Broadway Dancing Le Broadway, 16 avril 2023, Portes-lès-Valence.

Suite au succès de la dernière édition, retour de la journée blanche en rétro-variété!



Venez tous en blanc pour ce bel après-midi dansant avec de la Pogne de Romans au Goûter..

2023-04-16 à 14:30:00 ; fin : 2023-04-16 . .

Dancing Le Broadway Rue Georges Charpak

Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Following the success of the last edition, the white day is back in retro-variety!



Come all in white for this beautiful afternoon dancing with Pogne de Romans in the snack.

Tras el éxito de la última edición, ¡vuelve el Día Blanco en versión retro!



Ven todo de blanco a esta hermosa tarde de baile con Pogne de Romans au Goûter.

Nach dem Erfolg der letzten Ausgabe kehrt der Weiße Tag in der Retro-Variante zurück!



Kommen Sie alle in Weiß zu diesem schönen Tanznachmittag mit Pogne de Romans zum Goûter.

Mise à jour le 2023-04-08 par Valence Romans Tourisme