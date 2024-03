PORTES GRANDES OUVERTES À LA DISTILLERIE Lodève, samedi 16 mars 2024.

Une journée découverte pour mieux connaître la Distillerie de Lodève et ses multiples activités !

Au programme

Dès 12h

Un apéro-concert sera donné par Gabrielle avec son accordéon et son mange-disque, dans une ambiance festive et conviviale !

De 14h à 17h

Venez participer aux ateliers afin de découvrir différents savoir-faire et mieux connaitre la Distillerie.

( création artistique sur du zinc, atelier cuisine et découverte de l’atelier bois )

À 19h

Dans le cadre du Printemps des poètes 2024

Lecture / rencontre / vernissage de la publication de Finist, le clair faucon de

Svetlana Petriïtchouk, accusée « d’apologie du terrorisme » et emprisonnée depuis mai 2023

à Moscou.

Réservation au 09 75 47 27 23

Cantine le midi et goûter toute la journée !

Entrée à toutes les activités en libre participation

En partenariat avec

Le Théâtre dans la Forêt et

Maison d’Europe et d’Orient EUR.

10 Rue de la Sous-Préfecture

Lodève 34700 Hérault Occitanie contact@la-distillerie.org

