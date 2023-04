Concert d’été Place du village, 8 juillet 2023, Portes-en-Valdaine.

Le comité des fêtes vous concocte un concert estival. Une buvette et des foodtrucks se tiendront à votre disposition..

2023-07-08 à ; fin : 2023-07-08 . .

Place du village

Portes-en-Valdaine 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The festival committee concocts a summer concert for you. A refreshment bar and foodtrucks will be at your disposal.

El comité del festival está planeando un concierto de verano. Habrá un bar de refrescos y foodtrucks.

Das Festkomitee stellt Ihnen ein sommerliches Konzert zusammen. Ein Getränkestand und Foodtrucks stehen zu Ihrer Verfügung.

