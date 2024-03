Portes Découvertes – écolieu les Terres de l’Être – le Slow tourism les terres de l’etre Colombiers-sur-Seulles, samedi 23 mars 2024.

Nous sommes heureuses de vous ouvrir les portes des Terres de l’Être pour une visite et histoire contée de ce centre de ressourcement, d’apaisement et de revalorisation !

Lauréat du Slow tourism en Normandie par l’Ademe en 2021, ce centre a été aussi récemment labelissé centre d’acceuil en zoothérapie. On y vient en séjour répit, repos et/ou pour des activités immersives de médiation animale (équine, bovine) ou végétale (bain de forêt et sylvothérapie).

Programme:

14h – accueil café – l’histoire atypique de l’écolieu

14h30-15h30 – Pôle médiation animale : rencontre des 4 chevaux, du bœuf, de la vache et des oies d’Arion

15h30-16h – Pôle médiation végétale : découverte de pratiques inédites: les micro forêts urbaines participatives, la sylvothérapie, le chant des plantes.

16h-16h30 – gouter partagé en toute convivalité

Gratuit bien sur

infos: contactez Stéphanie au 06 60 66 90 80 ou contact@lesterresdeletre.fr

les terres de l'etre 11 rue de l'église 14480 colombiers sur seulles Colombiers-sur-Seulles 14480 Calvados Normandie contact@lesterresdeletre.fr 0660669080 http://www.lesterresdeletre.fr

