Visite libre d’un village fortifié 16 et 17 septembre Portes de la ville Gratuit. Entrée libre.

La porte de la ville du XIIe siècle dite du « Pont Levis » se situe à est. Elle mesure 3 m de large et 7 m de hauteur. La herse se voyait encore au XVIIe siècle. L’arcade ogivale était surmontée d’une tour protégée par une barbacane et par des mâchicoulis.

Profitez aussi de la porte de l’ouest dite du « Péage » mesurant 5 m de large et 2 m de hauteur, qui vous offre un panorama magnifique.

Portes de la ville 16420 Brigueuil Brigueuil 16420 Charente Nouvelle-Aquitaine 05 45 71 00 33 Site naturel défensif, le village de Brigueuil est doté d’un riche patrimoine, témoignage de son histoire passée. En vous promenant dans ses rues, vous pourrez ainsi découvrir les portes de la ville, le donjon carré du XIe siècle, le calvaire dit mérovingien, la lanterne des morts du XIIe siècle, mais aussi une église fortifiée comportant un baptistère en granit et le tombeau de Marguerite de Chabot (XIIe et XVe siècle)…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T08:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T08:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

