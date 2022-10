Portes – Cie la poule TNT – Terrain Neutre Théâtre, 18 novembre 2022, Nantes.

Représentations les 17 et 18 novembre 2022 à 20h30

Horaire : 20:30 21:30

13 € / 9 € réduit(hors frais de location)Billetterie :- 02 40 12 12 28- lekiosquenantais.fr

Impro. « Portes » est un cabaret d’improvisation où vous pourrez poster une idée, vous assoir, et profiter. À l’aide de trois portes qui s’ouvriront sur vos imaginaires, la compagnie La Poule créé des scènes uniques et éphémères. La magie du théâtre en direct vous portera et chaque soirée dévoilera ses propres surprises. Dans une ambiance chaleureuse et avec des comédiennes et comédiens expérimentés, vous entrerez dans un univers pour en ressortir par la grande porte. Direction Artistique : Céline Lemarié. Avec Aurore Carriou, Julien Gigault, Céline Lemarié, Lucas Prost, Jérémy Sanaghéal, Pierre Arnaud Jacques. Durée : 1h

TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre-ville Nantes 44000

