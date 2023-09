7ème Edition de « La balade pétillante » Porteron Charly-sur-Marne Catégories d’Évènement: Aisne

CHARLY SUR MARNE 7ème Edition de « La balade pétillante » Porteron Charly-sur-Marne, 7 octobre 2023, Charly-sur-Marne. Charly-sur-Marne,Aisne Découvrir le vignoble en mode balade gourmande.

2023-10-07 fin : 2023-10-07 17:00:00. 0 .

Porteron

Charly-sur-Marne 02310 Aisne Hauts-de-France



A gourmet stroll through the vineyards Dé un paseo gastronómico por los viñedos Entdecken Sie die Weinberge im Modus eines Gourmet-Spaziergangs Mise à jour le 2023-09-19 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne Détails Catégories d’Évènement: Aisne, CHARLY SUR MARNE Autres Lieu Porteron Adresse Porteron Ville Charly-sur-Marne Departement Aisne Lieu Ville Porteron Charly-sur-Marne latitude longitude 48.960305;3.2605808

Porteron Charly-sur-Marne Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/charly-sur-marne/