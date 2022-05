Porter le Pantalon Musée des Beaux-Arts de Bordeaux Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Porter le Pantalon Musée des Beaux-Arts de Bordeaux, 19 mai 2022, Bordeaux. Porter le Pantalon

Musée des Beaux-Arts de Bordeaux, le jeudi 19 mai à 19:00

Découvrez les créations des nouveaux apprenants des CAP Flou et Tailleur couture de la Philomathique de Bordeaux – école d’excellence des métiers d’art, de l’artisanat et du numérique – inspirées par Rosa Bonheur, première femme ayant obtenu l’autorisation de porter le pantalon dans le cadre de ses activités professionnelles.

Tarif : Accès libre au défilé, aile nord du musée. Sur réservation dans la limite des places disponibles. Information et inscription sur philomathiquebordeaux.com

Venez découvrir les créations des nouveaux apprenants de la Philomathique de Bordeaux. Musée des Beaux-Arts de Bordeaux 20 Cr d’Albret, 33000 Bordeaux Bordeaux Mériadeck Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-19T19:00:00 2022-05-19T20:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Musée des Beaux-Arts de Bordeaux Adresse 20 Cr d'Albret, 33000 Bordeaux Ville Bordeaux lieuville Musée des Beaux-Arts de Bordeaux Bordeaux Departement Gironde

Musée des Beaux-Arts de Bordeaux Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Porter le Pantalon Musée des Beaux-Arts de Bordeaux 2022-05-19 was last modified: by Porter le Pantalon Musée des Beaux-Arts de Bordeaux Musée des Beaux-Arts de Bordeaux 19 mai 2022 bordeaux Musée des Beaux-Arts de Bordeaux Bordeaux

Bordeaux Gironde