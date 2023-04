ENS – UN LONG FLEUVE PAS SI TRANQUILLE !, 17 juin 2023, Portel-des-Corbières.

3 km / Facile / + 6 ans

Rendez-vous – rue du quai, le long de la Berre

Laissez-vous guider par la Berre pour découvrir ses « petits habitants » et ses caprices à travers un jeu de piste et des ateliers de découverte de la biodiversité le long de sa ripisylve.

Réservation obligatoire.

25 personnes max..

2023-06-17 à 15:00:00 ; fin : 2023-06-17 18:00:00. .

Portel-des-Corbières 11490 Aude Occitanie



3 km / Easy / + 6 years old

Meeting point – rue du quai, along the Berre river

Let yourself be guided by the Berre to discover its « little inhabitants » and its whims through a treasure hunt and workshops to discover the biodiversity along its riparian zone.

Reservation required.

25 people max.

3 km / Fácil / + 6 años

Punto de encuentro – rue du quai, a lo largo del Berre

Déjese guiar por el Berre para descubrir a sus « pequeños habitantes » y sus caprichos a través de una búsqueda del tesoro y talleres para descubrir la biodiversidad a lo largo de su ribera.

Reserva obligatoria.

25 personas máximo.

3 km / Leicht / + 6 Jahre

Treffpunkt – Rue du quai, entlang der Berre

Lassen Sie sich vom Fluss Berre leiten und entdecken Sie seine « kleinen Bewohner » und Launen durch eine Schnitzeljagd und Workshops zur Entdeckung der Artenvielfalt entlang seines Ufers.

Eine Reservierung ist erforderlich.

max. 25 Personen.

