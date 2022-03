Porte vers moi tes pas – Jeanne Alechinsky, Yohan Vallée Théâtre d’Orléans Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Porte vers moi tes pas – Jeanne Alechinsky, Yohan Vallée Théâtre d’Orléans, 22 mars 2022, Orléans. Porte vers moi tes pas – Jeanne Alechinsky, Yohan Vallée

Théâtre d’Orléans, le mardi 22 mars à 22:00

**Découvert lors de leur huis-clos à l’occasion du festival** _**Des Floraisons**_ **2021, le duo Jeanne Alechinsky et Yohan Vallée a su charmer le public de professionnels présent dans la salle.** [Découvrez le teaser du spectacle](https://www.youtube.com/watch?v=ZPGZp_BIdLA) Cette fois-ci, suivez leurs traces, en trio, avec le musicien Stéphane Milochevitch. Qui sommes-nous quand personne ne nous regarde ? Dans un monde hyper connecté, quelle place a aujourd’hui la solitude ? Décriée, moquée, utilisée comme une échelle de réussite sociale, elle divise et exclut ceux qui la vivent. _Porte vers moi tes pas_ s’érige contre le temps rapide, contre la rupture d’avec soi, contre la pression de paraître au risque de se perdre, pour redorer sa nécessité. − **Collectif Appel d’air** Chorégraphie Jeanne Alechinsky,Yohan Vallée Création musicale sonore, musique live Stéphane Milochevitch (aka Thousand) Interprétation Jeanne Alechinsky, Stéphane Milochevitch, Yohan Vallée Création lumière, régie lumière Carine Gérard Scénographie Estelle Deniaud − **Mardi 22 mars** 22h − Salle Vitez Tarifs de 5€ à 10€, détails et renseignements [ici](https://www.scenenationaledorleans.fr/informations-pratiques-65.html) Durée 1h

