Salon des Métiers d’Art à Guérande 31 mars – 2 avril Porte Saint-Michel, place du Marché au bois

Ce projet s’inscrit dans la continuité de la Charte de Proximité signée en 2022 entre la Ville de Guérande et la CMA des Pays de la Loire dans laquelle la Ville s’engage au développement et à la promotion de la filière métiers d’art dans la ville, à la valorisation de l’excellence artisanale et à travailler sur la visibilité des artisans d’art dans la commune.

A Guérande, « Ville d’Art et d’Histoire », dans un contexte où les métiers manuels attirent de plus en plus, rien de plus concret que d’amener le public au cœur de la création pour lui faire vivre l’aventure des Métiers d’Art avec des professionnels reconnus et passionnés.

Aux portes de la cité médiévale, les vendredi 31 mars, samedi 1er et dimanche 2 avril 2023 de 10h à 18h :

– Un salon de 18 exposants artisans des métiers d’art dont une personne du Pays de Galles invitée à venir exposer via le Comité de Jumelage de Dolgellau, Pays de Galles

– Des temps forts avec des créneaux dédiés à la présentation d’un savoir-faire

– Un tirage au sort pour gagner des produits artisanaux des exposants

– Des initiations au métier

– Des évènements connexes (visite de la cité médiévale, …).

Porte Saint-Michel, place du Marché au bois place du marché au bois 44350 GUERANDE Guérande 44350 Intramuros Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

JEMA Journées Européennes des Métiers d’Arts

ville de Guérande – Lamoureuxalexandre