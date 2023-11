Exposition – Gustave Tiffoche, potier-sculpteur Porte Saint-Michel Guérande, 25 novembre 2023, Guérande.

Exposition – Gustave Tiffoche, potier-sculpteur 25 novembre 2023 – 22 septembre 2024 Porte Saint-Michel 1 personne: 5, 1 personne: 4, 1 personne: 0

Cette année, l’exposition temporaire sera consacrée au potier et artiste Gustave Tiffoche. Elle met à l’honneur l’œuvre et la démarche esthétique d’un artiste libre, hétéroclite et généreux.

Si la réputation de Gustave Tiffoche s’est construite localement sur la poterie et son magasin dans la maison à pan de bois bleue de l’intramuros, elle s’est surtout construite à l’échelle régionale et nationale au travers de ses créations artistiques qui lui valut d’être exposé jusque dans une galerie newyorkaise. De sculptures monumentales aux fontaines publiques, Gustave Tiffoche s’est attaché à expérimenter la matière et à en repousser les limites.

Suivez le parcours et la progession d’un artiste depuis son premier pichet jusqu’à ses œuvres artistiques et uniques, illustrés de photos et d’archives personnelles.

Porte Saint-Michel BIlletterie-Boutique 44350 Guerande Guérande Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 28 55 05 05 »}, {« type »: « email », « value »: « porte.saintmichel@ville-guerande.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.ville-guerande.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/exposition-gustave-tiffoche-potier-sculpteur-guerande.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T10:00:00+01:00 – 2023-11-25T18:00:00+01:00

2024-09-22T10:00:00+02:00 – 2024-09-22T18:00:00+02:00

CULTURE EXPOSITION