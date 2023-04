La quête du magicien Porte Saint Michel, 25 avril 2023, Guérande.

Sous sa cape de velours, un magicien apparaît et il a besoin d’aide ! Il protège la Porte Saint-Michel depuis plus de 500 ans, mais aujourd’hui une sorcière s’est introduite dans le monument et s’a muse à faire peur à tous les visiteurs. Ensemble, les enfants et le magicien auront pour mission de retrouver de puissants objets magiques cachés dans toutes les salles. S’ils y parviennent, un rituel éblouissant chassera la sorcière des lieux !

Porte Saint Michel guérande Guérande 44350 Intramuros Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « porte.saintmichel@ville-guerande.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 28 55 05 05 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.portesaintmichel.fr/visiter/les-activites/pour-les-enfants »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-25T15:00:00+02:00 – 2023-04-25T16:00:00+02:00

ville de Guérande