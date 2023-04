Le parchemin du Duc Porte Saint Michel Guérande Catégories d’Évènement: Guérande

Le parchemin du Duc Porte Saint Michel, 20 avril 2023, Guérande. Le parchemin du Duc Jeudi 20 avril, 15h00 Porte Saint Michel Réservation obligatoire, 7-11 ans, 5€ Le capitaine de la ville a reçu un parchemin de la plus haute importance : le Duc de Bretagne en personne l’informe que la ville de Guérande va être attaquée ! Vite, vite, le capitaine réunit toute sa nouvelle équipe qui va l’aider dans sa mission de défense de la Porte Saint-Michel. Porte Saint Michel guérande Guérande 44350 Intramuros Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « porte.saintmichel@ville-guerande.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 28 55 05 05 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.portesaintmichel.fr/visiter/les-activites/pour-les-enfants »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

