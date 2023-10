Exposition – Fontaine, boirai-je de ton eau ? Porte Saint-Michel Guérande, 8 avril 2023, Guérande.

Exposition – Fontaine, boirai-je de ton eau ? 8 avril – 12 novembre Porte Saint-Michel 1 personne: 6, 1 personne: 4, 1 personne: 0, 1 personne: 5

Une exposition où objets et documents témoignent de l’évolution des usages de l’eau et des modes de consommation individuelle et collective.

Exposition incluse dans le droit d’entrée de la Porte Saint-Michel.

Porte Saint-Michel BIlletterie-Boutique 44350 Guerande Guérande Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 28 55 05 05 »}, {« type »: « email », « value »: « porte.saintmichel@ville-guerande.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.ville-guerande.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/exposition-fontaine-boirai-je-de-ton-eau-guerande.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-08T10:00:00+02:00 – 2023-04-08T18:00:00+02:00

2023-11-12T10:00:00+01:00 – 2023-11-12T18:00:00+01:00

CULTURE EXPOSITION