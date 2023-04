Enquête – Mystère à la Porte Saint-Michel Porte Saint-Michel Guérande Catégories d’Évènement: Guérande

Loire-Atlantique

Enquête – Mystère à la Porte Saint-Michel Porte Saint-Michel, 1 janvier 2023, Guérande. Enquête – Mystère à la Porte Saint-Michel 1 janvier – 31 décembre Porte Saint-Michel 1 personne: 7, 1 personne: 4, 1 personne: 0 Une enveloppe, un message à l’intérieur, et surtout une mission mystérieuse. Mais l’accomplirez-vous jusqu’au bout ?

En autonomie, venez explorer la Porte Saint-Michel à travers une série d’épreuves qui vous demanderont de la réflexion, mais pas seulement. La coopération entre petits et grands sera ici indispensable ! Conseillé à partir de 7 ans. Porte Saint-Michel BIlletterie-Boutique 44350 Guerande Guérande Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 28 55 05 05 »}, {« type »: « email », « value »: « porte.saintmichel@ville-guerande.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.ville-guerande.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/enquete-mystere-a-la-porte-saint-michel-guerande.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

