Le parchemin du Duc Porte Saint Michel Guérande Catégories d’évènement: Guérande

Loire-Atlantique

Le parchemin du Duc Porte Saint Michel, 27 octobre 2022, Guérande. Le parchemin du Duc Jeudi 27 octobre, 15h00 Porte Saint Michel

Inscription obligatoire, 5€

Le capitaine de la ville a reçu un parchemin de la plus haute importance Porte Saint Michel guérande Intramuros Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire Le Duc de Bretagne en personne informe le capitaine de la ville que Guérande va être attaquée ! Vite, vite, le capitaine réunit toute sa nouvelle équipe qui va l’aider dans sa mission de défense de la Porte Saint-Michel. Accompagné du médiateur, les enfants deviennent les nouveaux gardiens et gardiennes de la cité, prêts à relever toutes sortes de défis. Le jeu est ponctué d’énigmes à résoudre et de mises en situation dans les différentes salles du monument. Un atelier créatif ponctuera l’activité, leur permettant de ramener un souvenir de l’atelier.

