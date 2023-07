Les Jeux’Die SOirs Porte Saint Marcel Die Catégories d’Évènement: Die

Drôme Les Jeux’Die SOirs Porte Saint Marcel Die, 20 juillet 2023, Die. Die,Drôme Jeux de Société, Jeux Coopératifs, Jeux de Rôle, Jeux d’extérieur, Jeu de Piste, Jeux Dégustatifs, Escape Game, PacMan Géant, Jeu Energie/Climat, Créateurs de Jeux….

2023-07-20 18:00:00 fin : 2023-07-20 22:00:00. .

Porte Saint Marcel dans les rues principales de Die

Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Board Games, Cooperative Games, Role Playing Games, Outdoor Games, Trail Games, Tasting Games, Escape Games, Giant PacMan, Energy/Climate Games, Game Creators… Juegos de mesa, Juegos cooperativos, Juegos de rol, Juegos al aire libre, Juegos de senderos, Juegos de catas, Juegos de escape, PacMan gigante, Juegos de energía/clima, Creadores de juegos… Gesellschaftsspiele, Kooperationsspiele, Rollenspiele, Outdoor-Spiele, Suchspiele, Probierspiele, Escape Game, Riesen-PacMan, Energie-/Klimaspiel, Spieleautoren…

