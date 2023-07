Visite libre Porte Saint-Georges Vendôme Catégories d’Évènement: Loir-et-Cher

Vendôme Visite libre Porte Saint-Georges Vendôme, 16 septembre 2023, Vendôme. Visite libre Samedi 16 septembre, 10h00, 15h00 Porte Saint-Georges Accès régulé à l’entrée. Accès exceptionnel à la salle des mariages.

Accueil par un guide conférencier le matin et par J.C. Pasquier, historien local l’après-midi. Porte Saint-Georges Rue Poterie, 41100 Vendôme Vendôme 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire Ancienne porte médiévale au sud des fortifications de Vendôme, décor Renaissance du XVIe siècle. La porte a été concédée aux échevins de Vendôme en 1467 pour y tenir leur assemblée. Restaurée au XIXe siècle, elle brûle en 1940 à la suite d’un bombardement et fut restaurée de 1954 à 1959. Actuellement, sa salle principale accueille les mariages. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

© Hôtel de ville

