La Porte royale vue de l’intérieur Porte Royale Loches, 16 septembre 2023, Loches.

La Porte royale vue de l’intérieur Samedi 16 septembre, 09h30 Porte Royale Réservation obligatoire (24 pers. max.)

Visite guidée de l’intérieur de la Porte Royale.

RDV : Porte Royale

La Porte Royale est l'ancienne porte d'accès à la citadelle fortifiée. Construite au XIIIe siècle, elle fut renforcée au XVe siècle par la construction d'un pont-levis et d'une terrasse à canon. Elle constitue encore aujourd'hui l'unique accès à la partie haute de la ville. La Porte royale fait l'objet d'un vaste chantier de restauration depuis 2014.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T10:30:00+02:00

Ville de Loches