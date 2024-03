Porte Ouvertes et Job Dating – Break & Hôme et Montempô BREAK & HOME – PORTE DE CHOISY Ivry-sur-Seine, lundi 18 mars 2024.

Porte Ouvertes et Job Dating – Break & Hôme et Montempô Semaine des métiers du tourisme Lundi 18 mars, 10h00 BREAK & HOME – PORTE DE CHOISY

Début : 2024-03-18T10:00:00+01:00 – 2024-03-18T17:30:00+01:00

Fin : 2024-03-18T10:00:00+01:00 – 2024-03-18T17:30:00+01:00

Porte Ouvertes et Job Dating

Les sociétés Accueil Partenaires et Montempô sont 2 sociétés en fort développement ayant comme actionnaires : Accor pour l’une et la Caisse des dépôts et consignations, les Collecteurs du 1% logement.

À l’occasion de la semaine des métiers du tourisme, le Directeur des Ressources humaines vous propose de vous rencontrer au sein de la Résidence Break & Home Ivry – porte de Choisy – Résidences de tourisme 3 étoiles.

À l’occasion de cette porte ouverte, vous pourrez :

• Visiter l’établissement et découvrir les installations, les chambres, les espaces communs, et les services offerts.au sein de notre résidence

• Echanger avec les équipes sur place et découvrez le métier d’employé polyvalent Réception.

• Rencontrer le Directeur des Ressources humaines et vous permettent de candidater au sein du réseau Break & Home et Montempô (19 établissements répartis dans toute la France).

Break & Home et Montempô vous offrent la possibilité de capitaliser sur vos qualités professionnelles et personnelles et d’évoluer dans un environnement très dynamique et convivial.

Intégrer Montempô ou Break & Home, c’est rejoindre une société à taille humaine en pleine croissance qui cultive une politique en faveur de la diversité, de l’égalité professionnelle et de l’emploi des travailleurs en situation de handicap.

Elle saura prendre soin de vous parce que, vous, êtes important.

Plusieurs postes de disponibles :

Employés(es) Polyvalent Réception

Contrat à Durée indéterminée

Contrat à Temps partiel

BREAK & HOME – PORTE DE CHOISY 15 AVENUE DE VERDUN 94200 IVRY SUR SEINE

